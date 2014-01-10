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Вчера, 20:31

Сотрудник ОМОН задержал скрывшегося с места аварии виновника ДТП

Сотрудник ОМОН задержал скрывшегося с места аварии виновника ДТП

Источник фото: пресс-служба ведомства

Во Владивостоке сотрудник ОМОН задержал нетрезвого мужчину, скрывшегося с места ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Днем во Владивостоке на пересечении улиц Русская и Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие. В автомобиль марки Subaru Outback, в котором находилась женщина с детьми, врезался Nissan Avenir. К удивлению пострадавшей, водитель универсала выскочил из машины и покинул место аварии.

Вокруг места происшествия собрались очевидцы. О ДТП сообщили в полицию.

В это время на служебной автомашине мимо проезжал сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю. Завидев стража порядка, очевидцы обратились к нему за помощью и указали направление, в котором скрылся водитель.

Полицейский-водитель моторизированной роты ОМОН прапорщик полиции Денис П., располагая описанием правонарушителя, вскоре задержал 35-летнего уроженца ближнего зарубежья. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудник ОМОН доставил правонарушителя к месту ДТП и передал сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции для дальнейшего разбирательства, отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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