Лето — лучшее время, чтобы отдыхать и реализовывать мечты! Уникальную возможность для этого приморцам предоставляет один из ведущих в крае интернет-провайдеров. «Подряд» запустил большой розыгрыш призов для новых абонентов.

Нынешнее лето войдет в число самых жарких! Приятных сюрпризов ждут от известного интернет-провайдера. «Подряд» объявляет глобальный розыгрыш для своих абонентов.

Екатерина Барышева, менеджер по маркетингу: «У абонентов, которые подключаются к нам этим летом, есть высокий шанс получить классные подарки. Если вы еще не абонент «Подряда», скорее подключайтесь. Может быть вы — тот самый счастливчик!».

Выбрать удобный тариф и подключить «Подряд» сегодня доступно каждому!

Скоростной интернет и цифровое ТВ с большим выбором каналов — это еще не все! Если вы подключили Подряд с 1 июня, вы можете испытать удачу! Для этого нужно заполнить форму на сайте podarok.podryad.tv и принять участие в мгновенном розыгрыше. Каждый пятый абонент получит гарантированный приз от подписок на онлайн-кинотеатры до бесплатного интернета на целый год!

Екатерина Барышева, менеджер по маркетингу: «Они могут выиграть бесплатный интернет от 30 дней до одного года, подписку на интерактивное ТВ и кино, подписку на медиатеку, и также мы разыгрываем главные призы!».

В июле, августе и сентябре участники разыграют: смарт-телевизор Samsung, игровую приставку PlayStation 4 и робот-пылесос! Внимание: при подключении «Подряда» на сайте podryad.tv – баланс при переходе от другого провайдера — сохранится! Скидка на первый месяц абонентской платы составит — 10 процентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]