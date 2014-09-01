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Первый на Дальнем Востоке завод по производству OSB-плит заработал в Спасске-Дальнем

Первый на Дальнем Востоке завод по производству OSB-плит заработал в Спасске-Дальнем

Первый на Дальнем Востоке завод по производству OSB-плит заработал в Спасске-Дальнем. Предприятие выпускает экономичный и главное экологичный аналог фанеры, который можно применить в строительстве. На этом заводе бревно проходит 16 ступеней обработки. Кому выгодно покупать ОСБ-плиты в Приморье? И как предприятие Спасска-Дальнего станет центром деревообработки в крае? Репортаж об этом смотрите уже в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье" сегодня, 3 июня, в 21.05 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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