Сегодня, 16:31
Анонс на 4 июня
4 июня - МФЦ в Приморье открывают запись на приём. Запись производится через контакт-центр по телефонам: 8 (423) 222-11-11 и 8 (423) 201-01-56.
4 июня в 19.00 - на сцене Fesco Hall во Владивостоке - Московский Современный Художественный Театр представит спектакль по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
4 июня - Международный день невинных детей — жертв агрессии.
4 июня - День крановщика (День машиниста крана) в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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