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Анонс на 4 июня

Анонс на 4 июня

4 июня - МФЦ в Приморье открывают запись на приём. Запись производится через контакт-центр по телефонам: 8 (423) 222-11-11 и 8 (423) 201-01-56.

4 июня в 19.00 - на сцене Fesco Hall во Владивостоке - Московский Современный Художественный Театр представит спектакль по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

4 июня - Международный день невинных детей — жертв агрессии.

4 июня - День крановщика (День машиниста крана) в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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