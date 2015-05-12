Дожди продолжатся: синоптики рассказали, когда циклон покинет Приморье

Сегодня циклон будет смещаться над Приморьем, дожди продолжатся. Однако их интенсивность будет меньше, чем предполагалось ранее, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Ожидаемого развития вихря не произошло, угроза очень сильных дождей миновала. Пройдут умеренные и сильные дожди до 45 мм. Местами прогремят грозы, ветер при грозе порывистый. Максимальные температуры понизятся на 5 – 8 градусов.

Во Владивостоке днем, в основном, будет пасмурно, временами будет идти дождь. Ветер южный умеренный до сильного, вечером перейдет к северо-западному. Ближе к ночи в облаках появятся разрывы, но значительного прогрева уже не будет, максимальная температура воздуха не выше +14….+17 °С.

Предстоящей ночью вихрь сместится на Японское море, к утру пятницы интенсивность дождей уменьшится, а на юге края дожди закончатся. Днем циклон переместится на Сахалин и Приморский край окажется в тыловой его части. Северными ветрами будут выноситься облачные гряды циклона, местами пройдут кратковременные дожди. Ночная температура существенно не изменится, днем при прояснениях воздух прогреется до +19…+26 °С, на севере будет преимущественно облачно и немного прохладнее.

В ближайшие сутки во Владивостоке преимущественно без осадков, только завтра в конце дня может пройти кратковременный дождь, не исключена гроза. Минимальная температура без изменений. Днем при переменной облачности и умеренном северо-западном ветре столбики термометров смогут подняться выше +20 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]