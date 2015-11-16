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Во Владивостоке разыскивается подозреваемый в разбойном нападении

Во Владивостоке разыскивается подозреваемый в разбойном нападении

В районе дома № 60 по улице Ильичева во Владивостоке в период времени с 09:45 по 09:50 мужчина открыто похитил женскую сумку, в которой находилось имущество потерпевшей, и скрылся с места происшествия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.  

Полиция просит граждан оказать содействие в установлении личности гражданина, возможно, причастного к происшествию. Это молодой человек европейского типа, на вид 25-30 лет. Волосы русые средней длины, рост примерно 170-175 см. Был одет в клетчатую рубашку красного цвета с длинными рукавами, синие джинсы, черные кроссовки.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения гражданина.

Полиция предлагает всем, кто опознал подозреваемого, пострадал от его действий, располагает информацией о его местонахождении, обратиться по телефонам:8 950 299 776 67, 297 00 62.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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