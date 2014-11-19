Уникальное оборудование для спасения новорожденных появилось в Приморье

Оборудование, способное помочь детям после асфиксии выйти из тяжелого состояния без осложнений, появилось в Перинатальном центре Приморья, сообщают «Вести:Приморье». Средства на эти цели направлены из краевого бюджета.

Теперь спасать жизни маленьких пациентов врачам будет помогать система Tecotherm Neo. Новый аппарат гипотермии предназначен для проведения контролируемых процедур лечения с применением лечебного охлаждения и обогрева новорожденных и младенцев.

«Благодаря финансовой поддержке Правительства региона, у нас появилось поистине уникальное и дорогостоящее оборудование, стоимостью около 3 миллионов рублей. Новая система терморегуляции позволит ребенку выйти из тяжелого состояния после перенесенной тяжелой асфиксии при рождении», – рассказала главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Главный акушер-гинеколог Приморья подчеркивает, что проблема церебральных нарушений, связанных с гипоксией плода и новорожденного, а также перинатальными инсультами, является одной из актуальнейших в неонатологии.

«Именно терапевтическая гипотермия является сегодня самым эффективным методом предотвращения неблагоприятных неврологических исходов при данных состояниях. Сегодня мы способны помочь каждому малышу», – говорит Татьяна Курлеева.

Систем Tecotherm Neo использует инновационную конструкцию с мгновенной обратной связью. Температура младенца отслеживается каждые 2 секунды и автоматически, согласно утвержденным параметрам, вносит незначительные изменения в охлаждающую жидкость, чтобы обеспечить стабильность температуры. Данный метод признан эффективным и безопасным.

Как подчеркивают специалисты, использование терапевтической гипотермии приводит к снижению риска развития выраженных неврологических дефицитов на 20-25%, а также к значительному снижению младенческой смертности, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Врачи Приморского краевого перинатального центра уже познакомились с новой техникой, провели необходимые тесты и готовы применять ее в работе.

Как подчеркнула Татьяна Юрьевна, лечение на аппарате будет бесплатным.

«Это экстренная помощь. Чем быстрее лечение будет применено, тем выше будет эффективность», – заключила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]