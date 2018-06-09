Пассажиров международных авиалиний могут не допустить в здание терминала

В ЕС рассказали, как будут соблюдаться правила авиаперевозок после возобновления полетов, сообщают «Вести:Приморье». Крупнейшие авиаперевозчики, работающие на международных линиях, для начала должны будут проверить меры безопасности, предложенные Агентством по авиационной безопасности Европейского союза (EASA). Они разработаны в целях предотвращения распространения в самолетах и воздушных гаванях COVID-19, отмечает «РГ».

Эти меры, которые координируют EASA и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний предполагают соблюдение социального дистанцирования, когда это возможно, ношение медицинской маски для лица с момента прибытия в аэропорт и до конца поездки, а также частое мытье рук.

Кроме того, в здания терминалов аэропортов будут допущены только те пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию, отмечает CNN. Вместе с тем данные меры не требуют того, чтобы авиакомпании обеспечивали социальное дистанцирование на борту или сделали пустым среднее место в ряду. Пассажирам рекомендуется воздержаться от перелета, если они страдают от любых связанных с коронавирусом симптомов, таких как лихорадка, кашель, внезапная потеря обоняния или одышка.

Будут опробованы меры по проверке пассажиров, входящих в здание терминалов аэропортов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]