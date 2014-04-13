День Святой Троицы отмечают православные верующие

Сегодня, 7 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), сообщают «Вести:Приморье».

Этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Он посвящен схождению Святого Духа на учеников Христа.

При этом торжества в регионах пройдут в условиях введенных в России мер по коронавирусу.

напомним, праздник Святой Троицы установили в конце IV века, после того, как в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице — триипостасном Боге. На Руси же Троицу начали широко отмечать в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры — преподобном Сергии Радонежском. На Троицу в православных храмах белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняют на зеленые. Зеленый цвет в православии — символ Святого Духа.

На Руси издавна этот церковный праздник являлся одним из самых популярных и любимых в народе. Храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой — в знак обновления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]