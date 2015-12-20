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Вчера, 18:01

Популярные пляжи на Пхукете открываются

Популярные пляжи на Пхукете открываются

Источник фото: pixabay.com

Одно из самых популярных туристических мест Таиланда, Пхукет, откроет свои пляжи на следующей неделе, сообщают «Вести:Приморье». Власти страны продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные для локализации вспышки пандемии коронавируса.

По сообщению Bangkok Post, остров пока будет закрыт для посещения иностранными туристами. Аэропорт Пхукета будет открыт для внутренних рейсов 15 июня, но Таиланд по-прежнему будет закрыт для международных авиаперелетов, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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