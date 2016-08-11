Мост на остров Елены во Владивостоке будет стоить почти 60 млрд рублей

Предполагаемая и предельная сумма строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный во Владивостоке составит 58 885 578 800‬ рублей. За 233 215 650 рублей в Приморье должны провести технологический и ценовой аудит проекта строительства.

Постановление о выделении средств на технологический и ценовой аудит проекта подписала Вера Щербина. В документе указывается, что строительная длина мостового перехода составит 10 км, из них 2026 погонных метров – сам мост. Переход будет от Русского острова до улицы Казанской. Аудит, как и само строительство, будет вестись в рамках выполнения первого этапа проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).

Технологический и ценовой аудит проводятся по постановлению правительства РФ от 30 апреля 2013 года. Публичный технологический и ценовой аудит крупных инвестиционных проектов – это экспертиза таких инвестиционных проектов, определение обоснованности стоимости как на стадии реализации, так и в процессе полного жизненного цикла. Во время проведения публичного аудита проверяется обоснованность затрат, соответствие проекта опыту, приобретённому на аналогичных реализованных инвестиционных проектах. Это должно сделать процесс вложения средств контролируемым и предсказуемым. Основная задача публичного технологического и ценового аудита – увеличение эффективности от инвестиций, сокращение сроков и затрат при реализации проектов. С 2020 года такой аудит проводится в отношении объектов капитального строительства со стоимостью от 3 млрд рублей и более.

В нашем случае проводить его будут в два этапа, поскольку нет готового проекта. Начнут аудит в июне 2020 года, завершат – к декабрю 2021 года. В этом году будет затрачено 103 млн рублей, в следующем – 130 млн рублей.

Напомним, в прошлом году Агентство по привлечению инвестиций Дальнего Востока указывало, что проект ВКАД будет стоить в общем около 100 млрд рублей. Строить кольцевую дорогу предполагается за счёт государственно-частного партнёрства. Концепт моста представил на V Восточном экономическом форуме проектный институт из Санкт-Петербурга, который проектировал Русский и Золотой мосты. Предполагается, что этот мост также будет вантовым. По проекту это будет четырёхполосное сооружение – по две полосы в обе стороны. Пропускная способность составит 40 000 автомобилей в сутки. Мост также обеспечит возможность прохода под ним судов до 60 метров высотой – такой же показатель у Золотого моста.

Ранее Олег Гуменюк также заявлял, что ВКАД будет называться не ВКАД, а его строительство не затронет пляжи Амурского залива.









Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]