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Лесовоз опрокинулся в Приморье

Лесовоз опрокинулся в Приморье

Лесовоз опрокинулся в Яковлевском районе Приморья, - сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщают очевидцы в социальной сети, большегруз двигался со стороны Яковлеки в направлении Спасска-Дальнего, когда произошло ДТП. О причинах аварии не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

"Они гоняют, как шумахеры. Не мудрено улететь", - написал в комментарии на страничке соцсети Евгений Брюквин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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