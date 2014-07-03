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Лесовоз опрокинулся в Приморье
Лесовоз опрокинулся в Яковлевском районе Приморья, - сообщает "Вести: Приморье".
Как сообщают очевидцы в социальной сети, большегруз двигался со стороны Яковлеки в направлении Спасска-Дальнего, когда произошло ДТП. О причинах аварии не сообщается.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
"Они гоняют, как шумахеры. Не мудрено улететь", - написал в комментарии на страничке соцсети Евгений Брюквин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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