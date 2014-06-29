Момент, когда автомобиль отправился в плавание с Русского острова, попал на видео

Момент, когда на Русском острове автомобиль вылетел с дороги и упал в судоходный канал, попал на видео. По словам очевидцев, водитель остался жив.

Напомним, 7 июня, около 20 часов, на о. Русский машина улетела с дороги и затонула. Это произошло в районе Канала в бухте Новик. По словам очевидцев, водитель не пострадал.

Со словами "Враги не дождутся" мужчина выбрался из автомобиля. Мужчина был пьян, - написал в паблике dps_vl очевидец.

Данное происшествие попало на запись видеорегистратора. На кадрах видно, что водитель практически не собирался тормозить.

Видео - dps_controlnews

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]