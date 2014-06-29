Новости Видео
Сегодня, 16:18

Момент, когда автомобиль отправился в плавание с Русского острова, попал на видео

Момент, когда автомобиль отправился в плавание с Русского острова, попал на видео

Источник фото: dps_controlnews

Момент, когда на Русском острове автомобиль вылетел с дороги и упал в судоходный канал, попал на видео. По словам очевидцев, водитель остался жив.

Напомним, 7 июня, около 20 часов, на о. Русский машина улетела с дороги и затонула. Это произошло в районе Канала в бухте Новик. По словам очевидцев, водитель не пострадал. 

Со словами "Враги не дождутся" мужчина выбрался из автомобиля. Мужчина был пьян, - написал в паблике dps_vl очевидец.

Данное происшествие попало на запись видеорегистратора. На кадрах видно, что водитель практически не собирался тормозить.

 

Видео -  dps_controlnews

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме