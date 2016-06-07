Туман сильно осложняет обстановку на дорогах края

Сегодня и в ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, Приморье останется под влиянием фронтальных разделов циклона, смещающегося из Китая на Амурскую область. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, значительных дождей не ожидается, но кратковременные дожди снова местами пройдут. В нижней тропосфере установился западный поток, на юг Дальнего Востока из центральных районов Китая выносится хорошо прогретый воздух. В Приморском крае станет еще теплее, ночная температура повысится на 1 — 3 градуса. Днем при прояснениях в континентальных районах будет жарко, столбики термометров поднимутся до +23…+30 °С, местами +31…+35 °С.

На побережье по-прежнему будут выноситься очаги тумана и мороси, здесь сыро и прохладнее, +16…+22 °С, на восточном побережье еще ниже. Сегодня и завтра во Владивостоке сохранится облачная погода, морось и туман, ослабевающие в середине дня. Ночная температура останется прежней. Днем на 2 — 3 градуса теплее, чем вчера, +16…+19 °С.

Туман сильно осложняет обстановку на дорогах, особенно на объездных трассах. Водителям необходимо соблюдать осторожность и скоростной режим. На участке дороги Седанка – Патрокл видимость временами нулевая, поэтому желательно на нее не выезжать и выбирать другой маршрут.

Справка:

Летняя погода во Владивостоке характеризуется большой повторяемостью туманов. При туманах дальность видимости снижается до 1 км и менее из-за наличия в атмосфере мельчайших капель воды. Помимо ухудшения навигационной обстановки в открытой части моря, заливов и бухтах, туманы в черте города влияют на производственную деятельность ряда отраслей хозяйства. Из–за плохой видимости затрудняется работа автомобильного и железнодорожного транспорта, авиации, замедляются темпы строительных и других видов работ на открытом воздухе, ускоряется коррозия металлов, что ведет к быстрому износу различных механизмов, увеличивается потребление электроэнергии вследствие снижения освещенности и температуры воздуха. Во время туманов значительно ухудшается санитарно-гигиенические характеристики нижнего слоя атмосферы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]