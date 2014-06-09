Имущество одного из подразделений краевого УМВД нашли в мусорном баке

Проверку по факту обнаружения в одном из мусорных контейнеров в Большом Камне различной компьютерной техники проводят сотрудники краевой полиции. На прикреплённых к системным блокам сопроводительных документах указывалось, что это имущество одного из подразделений УМВД по Приморскому краю, закупленное по госконтракту только в прошлом году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о странной находке в полицию сообщили сотрудники одного из гаражных лодочных кооперативов в Большом Камне, на территории которого и находятся мусорные контейнеры.

По словам очевидцев, в конце мая на территорию кооператива въехала грузовая машина, водитель которой быстро выгрузил какие-то коробки в мусорные контейнеры и тут же уехал. К своему удивлению владельцы гаражей установили, что в них находятся различные системные блоки ПК, мониторы, принтеры и другая компьютерная техника.

К выброшенным коробкам и самим компьютерам были приклеены листы с надписью о том, что заказчиком покупки данной техники является одно из подразделений УМВД Приморья по госконтракту от июля 2019 года. Также указывался полный номер контракта и точное название учреждения полиции, куда она была поставлена.

Граждане решили рассказать о своей находке и позвонили на телефон доверия УМВД по ПК. Они сообщили все указанные на листах данные о госзакупке и попросили разобраться в сложившейся ситуации.

Стражи порядка приступили к проверке по факту поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым практически новая техника оказалась на помойке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]