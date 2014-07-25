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Вчера, 17:31

Покровский парк во Владивостоке преобразится к концу июля

Покровский парк во Владивостоке преобразится к концу июля

Источник фото: Администрация города Владивостока

Подрядчик оформляет все необходимые документы и готовится приступить к ремонту в Покровском парке во Владивостоке. Новая комфортная для горожан пешеходная зона должна появиться до конца июля,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что подрядчик определён по итогам открытого электронного аукциона, который был проведен на днях.

«Пешеходная дорожка будет выполнена из брусчатки и отделена от зелёной зоны парка бетонными бортовыми камнями. Новая брусчатка будет уложена на порядка 1700 квадратных метрах», - подчеркнули специалисты.

Ремонтные работы должны быть завершены до 30 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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