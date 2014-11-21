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Вчера, 21:51

Все фонари погасли на федеральной трассе в пригороде Владивостока

Все фонари погасли на федеральной трассе в пригороде Владивостока

Все фонари погасли на федеральной трассе в пригороде Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье".

"На участке федеральной трассы, начиная от Океанской и дальше - Спутник, Садгород - не работают фонари по обе стороны движения", - рассказывает наш корреспондент Максим Каленник.

Автолюбителям следует соблюдать предельную осторожность, ведь отсутствие освещения на трассе может привести к дорожным происшествиям.

Напомним, ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что сегодня странным образом отключились светофоры в центре Владивостока



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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