Вчера, 21:51
Все фонари погасли на федеральной трассе в пригороде Владивостока
Все фонари погасли на федеральной трассе в пригороде Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье".
"На участке федеральной трассы, начиная от Океанской и дальше - Спутник, Садгород - не работают фонари по обе стороны движения", - рассказывает наш корреспондент Максим Каленник.
Автолюбителям следует соблюдать предельную осторожность, ведь отсутствие освещения на трассе может привести к дорожным происшествиям.
Напомним, ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что сегодня странным образом отключились светофоры в центре Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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