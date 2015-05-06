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«Мы только что валялись на асфальте»: то, что увидели прохожие, вызывает отвращение

«Мы только что валялись на асфальте»: то, что увидели прохожие, вызывает отвращение

Во Владивостоке, в районе крупного торгового центра, жители увидели неприятную картину, сообщают «Вести:Приморье». Многие, скорее всего, задавались вопросом, что с этим дальше будут делать?

Что-то в тот день пошло не так в компании, которая, по всей видимости, занимается приготовлением пиццы. Несколько десятков поддонов оказались лежать на асфальте. Колобки теста выпали из них прямо на землю.

Недолго думая, грузчики соскребли с земли все, что выпало. Причем, как утверждает очевидец, приславший фото в instagram lifedv, делали они это голыми руками. Правда, совсем грязные убирали отдельно, в пакет.

Стоит только надеяться, что никто из жителей города не станет «счастливчиком», который отведает блюда, приготовленные из этих колобков.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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