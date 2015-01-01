Тарифы на ЖКХ: что увидим в платежках с 1 июля?

Минстрой рассматривает предложение о заморозке тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

Тарифы на услуги ЖКХ могут остаться на уровне 2019 года, заявил в среду глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения", — сказал Якушев в ходе онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии – вызовы и решения".

Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.

Отрасль ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Власти отмечали как увеличение затрат отрасли, так и снижение платежной дисциплины граждан и компаний.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, уточняет «Интерфакс».

Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год. Отмечалось также, что средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]