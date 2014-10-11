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Звуки из Генконсульства США бесят жителей Владивостока (видео)

Звуки из Генконсульства США бесят жителей Владивостока (видео)

Пожарная сигнализация Генконсульства США «достала» жителей близлежащих домов во Владивостоке

Жители домов на улице Пушкинской во Владивостоке измучены беспрерывными звуками тревоги, раздающиеся из здания Генерального консульства США, сообщают «Вести:Приморье». Пожарная сигнализация звенит там уже несколько часов подряд и видимо отключить ее некому.
Что делать в этой ситуации никто не знает: никто не смеет войти в здание принадлежащее другому государству, но и терпеть такую звуковую атаку владивостокцы уже не в силах! Что посоветуете жителям улицы Пушкинской?

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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