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Новая функция появится в самом популярном мессенджере
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.
В WhatsApp уже существует функция поиска сообщений, однако она не позволяет быстро найти информацию, отправленную или полученную в конкретный день.
С новой функцией пользователи смогут выбрать дату отправки или получения сообщения, нажав на значок календаря в режиме поиска. По данным WABetaInfo, сейчас нововведение находится на стадии альфа-тестирования.
В конце апреля WhatsApp удвоил количество человек, которые могут одновременно участвовать в аудио- и видеозвонках. Таким образом, число возможных участников групповых звонков увеличилось с четырех до восьми.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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