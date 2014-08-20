Новый флаг России появился на здании администрации Владивостока
11 июня на здании мэрии дальневосточной столицы, которое расположено на Океанском проспекте, 20, обновили флаг России. Сотрудники муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» сначала сняли прежний флаг, а затем подняли новый. Эту акцию приурочили ко Дню России, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
К слову, флаг России на здании администрации Владивостока меняют несколько раз в год. Такую работу проводят в связи с тем, что со временем флаги теряют свой первоначальный внешний вид из-за различных погодных условий.
Также в преддверии Дня России на входной группе здания администрации города установили шесть флажков России.
Отметим, что 12 июня День России владивостокцы смогут отметить, присоединившись к онлайн-акциям и праздничным концертам, которые пройдут в разных районах города.
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