Сегодня, 15:21
"Так горит, что ой-ой-ой": черный дым от пожара окутал район Первой Речки во Владивостоке
Черные клубы дыма окутали район Первой Речки во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".
"Первая Речка. Что-то горит. Да так горит, что ой-ой-ой. Лишь бы не нефть", - комментирует автор видео в соцсети.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: