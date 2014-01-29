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"Так горит, что ой-ой-ой": черный дым от пожара окутал район Первой Речки во Владивостоке

"Так горит, что ой-ой-ой": черный дым от пожара окутал район Первой Речки во Владивостоке

Источник фото: dpscontrol_125rus

Черные клубы дыма окутали район Первой Речки во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

"Первая Речка. Что-то горит. Да так горит, что ой-ой-ой. Лишь бы не нефть", - комментирует автор видео в соцсети. 

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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