В канун Дня России прошла торжественная выписка младенцев в перинатальном центре

Единороссы и общественники из регионального отделения «Матери России», в преддверии Дня России и Дня медработника приняли участие в торжественной выписке малышей, появившихся на свет в Приморском краевом перинатальном центре.

С начала года в стенах приморского перинатального центра родилось более 1600 граждан России. Пациентки медучреждения относятся к повышенной группе риска, как и младенцы, поэтому особая заслуга врачей в сохранении их здоровья.

Татьяна Курлеева, главный врач Приморского краевого перинатального центра: "Жизнь в эпоху коронавируса не останавливается, она продолжается. И сегодня мы выписываем пять пар, которые родили накануне Дня России и выписка происходит практически в День России».

Как считает медперсонал центра, очень важно, что в такое время выписываются двойни, тройни. Вот и Евгения из Находки сегодня уехала домой с двумя сыновьями-крепышами.

Единороссы и представители общественного движения «Матери России» поздравили мам и передали подарки: цветы, фотоальбомы для первых радостных семейных снимков, чайные корзины для медиков.

Татьяна Заболотная, председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»: "Нам как родителям, как взрослым, хочется объединить все свои усилия, всю свою материнскую, отцовскую любовь. Чтобы дать возможность нашим маленьким жителям планеты детство, максимальное чувство счастья, успехов. Чтобы они понимали, что ими дорожат, что их любят".

Таким образом партийцы и активисты движения за семейные ценности выразили свою признательность молодым мамам и медикам, сохранившим жизни новых россиян.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]