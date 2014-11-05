Остановочный павильон на Постышева во Владивостоке проверят на безопасность

Не введённый в эксплуатацию двухэтажный остановочный павильон на «Постышева» будет проверен на предмет дефектов и повреждений, а также опасности для жизни и здоровья горожан. 12 июня завершается аукцион на проведение соответствующей экспертизы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, здание на пр-те 100-летия Владивостока, 60-б, больше десятка лет работает без разрешения на ввод в эксплуатацию. В сентябре 2017 года судебные приставы наложили запрет на эксплуатацию остановочного павильона, а теперь, в 2020 году будет проведена экспертиза объекта.

Соответствующий аукцион на сайте «Госзакупки» был размещён 2 июня, победитель будет объявлен на следующей неделе. За 150 тысяч рублей подрядчик должен будет провести экспертизу и оценить техническое состояние конструкций объекта, выявить дефекты и повреждения, а также определить – создаёт ли объект незавершённого строительства угрозу жизни и здоровью граждан.

Экспертиза должна быть проведена в течение 50 дней после заключения муниципального контракта. Видимо, исходя из результатов, городские власти будут принимать решение о сносе объекта или вводе в эксплуатацию.

Напомним, в июле 2004 года управление муниципальной собственностью Владивостока и ООО «Наша марка» заключили договор на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции павильона ожидания транспорта «Постышева». Из документов следует, что управление занималось установкой сооружения, а частная организация выделяла денежные средства, за счёт которых проводились проектные и строительно-монтажные работы на объекте.

В 2005 году ООО «Наша марка» заключило договор по переуступке прав и обязанностей, связанных с реконструкцией остановочного комплекса, ИП Писклина В. Б. В 2015 году управление градостроительства и архитектуры Владивостока обратилось в Арбитражный суд с иском о запрете эксплуатации этого здания в связи с тем, что оно до сих пор не введено в эксплуатацию. Всё это время на первом этаже работал салон сотовой связи – субарендатор помещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]