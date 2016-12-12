Жительница Приморья вышла в финал международного конкурса красоты

5-й сезон Международного конкурса красоты и таланта среди девушек/женщин на инвалидных колясках «Невская Краса 2020» пройдет в этом году в Санкт-Петербурге. Приморский край в финале конкурса представит жительница поселка Новый Надеждинского района Ольга Телякова.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, конкурс направлен на развитие инклюзивного общества. Главная его миссия – сформировать восприятие девушки/женщины на инвалидной коляске как успешной женщины, жены и матери будущих детей. В конкурсе примут участие девушки и женщины на инвалидных колясках со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Все финалистки – успешные, активные по жизни красавицы, которыми может гордится Россия и их малая Родина», – отмечают организаторы.

В финале конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге уже в сентябре, Приморье представит Ольга Телякова, мама троих детей и бабушка маленького внука. Она поборется за звание лучшей в номинации «Леди», для дам от 35 до 49 лет.

В детстве Ольга заболела, в ходе болезни получила осложнения на ноги и ей пришлось пересесть на инвалидную коляску. Однако это не помешало ей заниматься танцами, стать кандидатом в мастера спорта, участвовать в городских мероприятиях, кулинарных конкурсах, принимать участие в общественной жизни как своего района, так и Приморского края в целом.

Кроме того, Ольга ведет общественную деятельность как представитель двух организаций инвалидов – «Ковчег» и «Надежда», а также принимает активное участие в развитии параолимпийского движения в крае.

Как отмечает сама финалистка, главное достижение – это ее семья. А еще она всегда мечтала о танцах, и мечта эта исполнилась.

«Я хочу доказать, что коляска – это не приговор, и что можно также заниматься активной и интересной жизнью. Женщины на колясках могут быть красивыми, умными и талантливыми», – убеждена она.

Организатор конкурса – Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов на колясках «На коляске без барьеров». Все участницы, прошедшие в финал, также выступят на III Международном форуме «Мир, доступный для всех» с презентацией о доступности своего города, области, края. Для всех финалисток подготовлена насыщенная программа пребывания.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]