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В Приморье нашли пропавшего почти неделю назад мужчину с собакой

В Приморье нашли пропавшего почти неделю назад мужчину с собакой

Источник фото: Vl.ru

Исчезнувший почти неделю назад 71-летний житель Кавалерово найден живым, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск". 

Ранее сообщалось, что 7 июня в Кавалеровском районе мужчина 1949 года рождения ушёл гулять с собакой в лесной массив в районе «Гончее поле» возле посёлка Кавалерово и не вернулся. К поискам приступили полицейские и волонтёры. Позже было принято решение о привлечении спасателей.

«Найден в лесном массиве вместе с собакой благодаря совместному поиску полиции пгт Кавалерово и волонтёров ПримПоиск», - сообщают волонтёры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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