Сегодня, 16:23
В Приморье нашли пропавшего почти неделю назад мужчину с собакой
Исчезнувший почти неделю назад 71-летний житель Кавалерово найден живым, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".
Ранее сообщалось, что 7 июня в Кавалеровском районе мужчина 1949 года рождения ушёл гулять с собакой в лесной массив в районе «Гончее поле» возле посёлка Кавалерово и не вернулся. К поискам приступили полицейские и волонтёры. Позже было принято решение о привлечении спасателей.
«Найден в лесном массиве вместе с собакой благодаря совместному поиску полиции пгт Кавалерово и волонтёров ПримПоиск», - сообщают волонтёры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: