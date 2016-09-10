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Кулачную разборку устроили водители на оживленной трассе в Приморье
Два водителя устроили кулачную разборку прямо на оживленной трассе в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье".
Инцидент произошел в районе улицы Кирова, 6 в Артеме. Видео опубликовали в Сети очевидцы происшествия.
Подробности инцидента устанавливаются.
Видео - dps_artemmm
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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