Роженица, поступившая в приморский перинатальный центр, скрыла контакт с зараженным COVID-19

Роженица, у которой коронавирус подтвердился в перинатальном центре Владивостока, при поступлении в медучреждение скрыла контакт с зараженным COVID-19, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

По информации руководства медучреждения, в перинатальный центр Владивостока из родильного дома №3 поступила роженица, которая скрыла свои контакты с зараженным коронавирусом.



"Ранее она (роженица - ред.) не соблюдала рекомендованную изоляцию. Информация о положительном результате пациентки поступила уже во время пребывания женщины в перинатальном центре", - сообщила главный акушер-гинеколог Приморья, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.



Она добавила, что "незамедлительно были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия".



"Пациентка и находившаяся с ней в контакте женщина изолированы. В настоящее время перинатальный центр осуществляет приём и выписку пациентов в штатном режиме. Вопрос о закрытии перинатального центра не стоит", - уточнила собеседница агентства.



В министерстве здравоохранения уточнили, что проводится внутренняя служебная проверка.

Всего с начала эпидемии COVID-19 выявили у 2787 жителей Приморского края. Более тысячи приморцев сейчас находятся на лечении. 33 пациента – в тяжелом состоянии. С начала эпидемии 26 человек не справились с инфекцией. В крае выздоровело уже 1662 приморца.

Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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