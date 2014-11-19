Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:44

Роженица, поступившая в приморский перинатальный центр, скрыла контакт с зараженным COVID-19

Роженица, поступившая в приморский перинатальный центр, скрыла контакт с зараженным COVID-19

Источник фото: ВладТайм

Роженица, у которой коронавирус подтвердился в перинатальном центре Владивостока, при поступлении в медучреждение скрыла контакт с зараженным COVID-19, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

По информации руководства медучреждения, в перинатальный центр Владивостока из родильного дома №3 поступила роженица, которая скрыла свои контакты с зараженным коронавирусом.
 
"Ранее она (роженица - ред.) не соблюдала рекомендованную изоляцию. Информация о положительном результате пациентки поступила уже во время пребывания женщины в перинатальном центре", - сообщила главный акушер-гинеколог Приморья, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.
 
Она добавила, что "незамедлительно были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия".

"Пациентка и находившаяся с ней в контакте женщина изолированы. В настоящее время перинатальный центр осуществляет приём и выписку пациентов в штатном режиме. Вопрос о закрытии перинатального центра не стоит", - уточнила собеседница агентства.
 
В министерстве здравоохранения уточнили, что проводится внутренняя служебная проверка.

Всего с начала эпидемии COVID-19 выявили у 2787 жителей Приморского края. Более тысячи приморцев сейчас находятся на лечении. 33 пациента – в тяжелом состоянии. С начала эпидемии 26 человек не справились с инфекцией. В крае выздоровело уже 1662 приморца.

Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме