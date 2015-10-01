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Житель Посьета угрожал сжечь катер, чтобы его не изъяли пограничники

Житель Посьета угрожал сжечь катер, чтобы его не изъяли пограничники

Источник фото: Newsbox24.tv

Пограничники попытались изъять катер у жителя Посьета, на которого был составлен административный протокол за нарушление правил рыболовства. На судне пограничники обнаружили симу. Владелец судна, не желая расставаться со своим плавсредством пригрозил сжечь его, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv. 

Мужчина утверждал, что закона не нарушал, и что это не браконьерство, а любительская рыбалка - каждый россиянин имеет право на вылов одной симы в сутки. 

Пограничники были непреклонны и настаивали на аресте судна. Тогда мужчина облил катер бензином и пригрозил поджечь его вместе с собой.

В итоге пограничники не стали изымать плавсредство, а оставили его хозяину на ответственное хранение.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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