Размеры впечатляют: Современный спорткомплекс строится в Славянке

Один из крупнейших спортивных объектов Приморского края скоро появится в Хасанском районе. В поселке Славянка в настоящее время ведется активное строительство физкультурно-спортивного комплекса, сообщают «Вести:Приморье».

Сооружение возводится по Плану социального развития центров экономического роста. Ход строительства объекта проверил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов.

«Мы осмотрели весь комплекс, работы идут по графику, отставаний нет. Уже началась отделка, все коммуникации подключены,», – отметил министр.

По словам подрядчиков, осталось только провести наружные работы и дополнительные внутри.

«Постараемся закончить раньше, чем предусмотрено контрактом», – сказал руководитель строительной компании-подрядчика Николай Воронов.

Современное трехэтажное здание из стекла и бетона общей площадью около 12 тысяч квадратных метров расположено в густонаселенном микрорайоне Славянки. Всего на строительство спорткомплекса из федерального бюджета направлено почти 435 миллионов рублей, более 5 миллионов – муниципальные средства. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце декабря этого года, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

После открытия физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром спортивной жизни не только поселка и Хасанского района, но и всего юга Приморья.

«Наполняемость этого спортивного комплекса производит впечатление. Здесь огромное количество помещений, предназначенных для занятий самыми разными видами спорта – это и игровой зал, залы борьбы, тенниса, бильярда, фитнеса, единоборств, силовых тренажеров и другие», – обозначил Жан Кузнецов.

В большом игровом зале спорткомплекса будут оборудованы трибуны на 300 зрительских мест, раздевалки для спортсменов и помещения для тренеров, медработников, хранения инвентаря. Для посетителей предусмотрели большую столовую и буфет.

Кроме спортивного комплекса в здании разместятся кружки художественной самодеятельности и творчества, а также единственный в Славянке кинозал. По словам заместителя главы администрации Хасанского муниципального района Ирины Старцевой, этот объект объединит в себе спорт и культуру, станет настоящим центром притяжения для всех жителей района. Поэтому администрация муниципалитета уже заранее озаботилась кадровым обеспечением.

«Мы изначально предполагали, что в данном здании будет находиться тренерский состав центра спорта, который сейчас действует на базе школы №2, и педагогический состав дополнительного образования – школы “Вдохновение”. Все они переедут в одно здание», – добавила замглавы.

В июле строители приступят к благоустройству прилегающей территории – уложат асфальт, поставят бордюры и разобьют клумбы. По проекту также предусмотрены четыре парковочных автостоянки рядом с комплексом и находящейся по соседству с универсальной спортплощадкой.

Как отметил руководитель спортивного ведомства Приморья Жан Кузнецов, ввод в эксплуатацию нового спортивно-оздоровительного комплекса в Славянке даст мощный импульс для привлечения к занятиям физической культурой и спорта населения всех возрастов.

«Кроме этого спорткомплекса в Хасанском районе в этом году в рамках реализации регионального проекта “Спорт – норма жизни” национального проекта “Демография” будет построено семь спортивных объектов – в поселках Посьет, Зарубино, Краскино, Приморский и селе Безверхово. В этих населенных пунктах появятся хоккейные коробки, атлетические павильоны, универсальные спортплощадки. Также до конца года будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водно-гребной базы в Славянке», – сообщил министр спорта.

Напомним, развитие спортивной инфраструктуры, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом – приоритетные направления национального проекта «Демография.

Высказать свое мнение по вопросу обеспеченности спортивными объектами приморцы могут, пройдя опрос. Обратная связь от жителей края поможет сделать более эффективной работу спортивных учреждений и организаций, построить спортивные объекты, там, где они будут наиболее востребованы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]