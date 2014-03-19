Два известных бренда заходят во Владивосток

Сразу два сервиса по производству готовой еды — Level Kitchen и My Food, входящие в состав Performance Group, до конца 2020 года появятся в 50 городах России, в том числе во Владивостоке. Группа намерена развивать сервисы за счет сотрудничества с уже существующими крупными ресторанами и кейтеринговыми компаниями. По мнению экспертов, в условиях кризиса партнерство может быть интересно локальным игрокам. Performance Group рассчитывает получать от них уже к концу года 10% своей выручки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на portofranko-vl.

О том, что сервисы по производству готовой еды Level Kitchen и My Food начинают региональную экспансию, рассказали в Performance Group. До конца лета оба бренда заработают в Новосибирске, Казани, Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону и Владивостоке; всего к декабрю 2020 года холдинг рассчитывает выйти в 50 городов России с населением 500 тыс. человек и более, комментируют в компании.

Холдинг Performance Group — один из производителей готовых рационов, управляет четырьмя брендами — Level Kitchen, My Food, Easy Meal и Performance Food, включающими суммарно около 5,5 тыс. позиций.

До сегодняшнего момента работал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В октябре 2019 года стало известно о покупке блокпакета головной компании группы — кипрской PFLK Group Ltd — структурами Mail.ru Group.

— Мы подбираем партнеров на местах, у которых есть производственные площадки. В первую очередь это фабрики-кухни и пищевые комбинаты, обладающие современным производственным оборудованием. Часть оборудования, в частности упаковочные линии, передадим бесплатно. Также мы берем на себя сбор заказов, логистику, доставку, рецептуру, обучение и контроль соблюдения производственного цикла,— объясняет основатель Performance Group Артур Зеленый.

Используя в качестве партнеров кейтеринговые компании и крупные компании общепита, холдинг сможет сконцентрироваться на маркетинге и продажах, наладив упаковочную линию и организовав доставку, что позволит сэкономить на инвестициях более чем в десять раз по сравнению с созданием локальных производств, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, из-за пандемии и введенных по всей стране ограничений инфраструктура у предприятий общепита в ближайшие месяцы будет недостаточно загружена, что может способствовать интересу к партнерству.

Затраты на региональное развитие, добавляет господин Зеленый, составят 170 млн руб. По итогам 2020 года бизнес в новых городах будет приносить от 10% выручки, в следующем — до 20%, рассчитывает предприниматель.

Несмотря на то, что введенные в стране ограничения из-за пандемии повлияли на рынок кулинарии в целом неблагоприятно, Михаил Бурмистров ожидает по итогам года рост в сегменте как минимум на 70%, до 12,5 млрд руб. Артур Зеленый полагает, что к концу года объем рынка готовых рационов питания с доставкой составит максимум 13 млрд руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]