В помощь особенным детям стартовал новый проект в Приморье

Новый социальный проект в помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Приморье, сообщают «Вести:Приморье». Планируется, что за два года реализации его участниками станут около тысячи детей и подростков, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, главный смысл проекта – развитие стационарозамещающих технологий для детей, имеющих инвалидность или особенности в развитии.

«Мы рассчитываем, что проект поможет преодолеть социальную исключенность семей, в которых воспитываются такие дети, повысить информированность родителей, расширить их социальные контакты», – уточняют в ведомстве.

К реализации комплекса мероприятий приступили все краевые учреждения социального обслуживания Приморья.

В Арсеньевском социально-реабилитационном центре «Ласточка», а также в Екатериновском детском доме-интернате и Уссурийском реабилитационном центре, где проживают дети и молодые люди с ментальными нарушениями, планируется оборудовать «Тренировочные квартиры». Это как подготовительный этап к самостоятельному проживанию детей-инвалидов: в таких «квартирах» особенные подростки получат самые необходимые бытовые навыки.

Откроются группы кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Расширится деятельность родительских клубов взаимной поддержки. Получат развитие уже показавшие свою эффективность технологии обслуживания таких семей: дистанционное консультирование и «домашнее визитирование», когда консультативная и иная помощь проводится специалистами на дому.

В четырех учреждениях появятся «Лекотеки» – кабинеты, где работа с особенными детьми и их родителями строится в формате развивающих игр.

По словам министра Светланы Красицкой, грант на реализацию нового комплекса мер приморским специалистам предоставил федеральный Фонд помощь поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Благодаря финансовой помощи общественной организации в регионе продолжают работать несколько социальных проектов, в том числе по детям-инвалидам», – комментирует она.

Так, комплекс мер по раннему сопровождению дал возможность помогать родителям буквально с первого года рождения ребенка с особенностями в развитии.

В прошлом году Фонд поддержал проект «Жить как все», разработанный сотрудниками Екатериновского дома-интерната. Задача проекта – обучить навыкам общения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]