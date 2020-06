«Могут "висеть" десятки минут»: ученые рассказали, что необходимо при защите от коронавируса

Ношение медицинских масок – это наиболее эффективный способ не заразиться коронавирусом нового типа. В частности, только за апрель это предотвратило около 78 тыс. заражений в Италии, пишут ученые в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщают «Вести:Приморье».

"Наше исследование четко показывает, что медицинские маски необходимы не только для того, чтобы помешать заражению от вирусных частиц, которые попадают в воздух в результате кашля, они важны еще и для того, чтобы не дать здоровым людям вдохнуть мельчайшие аэрозольные частицы коронавируса, которые попадают в воздух после разговора зараженных людей, могут "висеть" там десятки минут и распространяться на несколько метров", – рассказал один из авторов исследования, биохимик из Калифорнийиского университета в Сан-Диего Марио Молина.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) распространяется несколькими путями – напрямую от человека к человеку, через крупные капли слюны после кашля или чихания, а также опосредованно, когда вирусные частицы оседают на различных поверхностях или "зависают" в воздухе в составе мельчайших аэрозольных частиц. Они могут выделяться даже при громком разговоре и находиться в воздухе в среднем около 12 минут, отмечает ТАСС.

Чтобы выяснить, каким из этих способов заражается больше людей и, соответственно, каким образом лучше защищаться от этого, американские ученые сравнили графики заражаемости в трех крупных центрах развития COVID-19 – Китае, Италии и Нью-Йорке – в зависимости от мер, которые власти предпринимали для того, чтобы помешать распространению инфекции.

В Китае эти меры были самыми жесткими: уже в январе 2020 года во всех городах и сельскохозяйственных регионах страны ввели карантин, начали активно тестировать население и изолировать тех людей, которые контактировали с зараженными. Кроме того, в публичных местах китайцев обязали носить маски. В Италии и Нью-Йорке меры были несколько иными: в частности, носить маски в публичных местах там обязали гораздо позже – в начале апреля в Италии и в середине апреля в Нью-Йорке. Карантин и обязательную изоляцию ввели еще раньше – в начале марта в Италии, и с середины марта по начало апреля в США.

Результаты сравнения показали, что вскоре после того, как власти стран обязали своих граждан носить маски в публичных местах, кривые заражаемости стали сглаживаться, то есть люди стали инфицироваться реже. В частности, ученые подсчитали, что за месяц в Италии количество инфицированных снизилось на 78 тыс. человек, а в Нью-Йорке – на 66 тыс.

"Наши результаты говорят о том, что маска не дает заражаться воздушно-капельным путем, при том, что даже при пандемии полностью ограничить общение между людьми практически невозможно", – рассказал руководитель исследования, профессор Техасского университета A&M Жэньи Чжан.

"Ставшие банальными, но не потерявшими своего значения меры профилактики распространения коронавируса – такие как ношение маски и соблюдение социальной дистанции, нужно применять как в ходе нынешней пандемии, так и в случает повторения подобных эпидемий в будущем", – уверен ученый.

Чжан призвал коллег и людей в целом "не игнорировать три основных постулата при любых эпидемиях: ношение маски, соблюдение социальной дистанции и гигиенических мер".

Источник: "Вести:Приморье"

