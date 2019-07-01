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«Разве после такого выживают»: серьезное ДТП произошло на трассе

«Разве после такого выживают»: серьезное ДТП произошло на трассе

Источник фото: dps_control125rus

ДТП с погибшим произошло сегодня во Владивостоке на улице Катерной, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель грузовика въехал в КамАЗ дорожных служб, на котором были установлены знаки объезда из-за выполнения ремонтных работ. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Сообщается об одном погибшем.  

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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