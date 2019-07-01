Сегодня, 14:26
«Разве после такого выживают»: серьезное ДТП произошло на трассе
ДТП с погибшим произошло сегодня во Владивостоке на улице Катерной, сообщают «Вести:Приморье».
Водитель грузовика въехал в КамАЗ дорожных служб, на котором были установлены знаки объезда из-за выполнения ремонтных работ. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Сообщается об одном погибшем.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: