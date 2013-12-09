«Газуй, газуй, я боюсь его»: заигрывания с медведем едва не обернулись трагедией (видео)

Медведь вышел на трассу, где в это время проезжали в машине двое мужчин. Они и стали очевидцами того, как хищник, не боясь ничего, двинулся на автомобиль. Вероятнее всего, делает он это не первый раз, сообщают «Вести:Приморье».

Заигрывания с вышедшим на трассу медведем чуть не привели к печальным последствиям. Судя по видео, мужчины решили, что это не очень опасно - они в авто, но как только медведь проявил агрессию, мужчины испугались и решили «дать газу».

«Видать, медведь уже прикормлен. Но они очень опасны своей резкой непредсказуемостью. А вообще, теперь этот медведь будет всегда опасен, особенно для пеших», «Не дай бог там на велике проезжать», «Да он не кусается , он просто играется», уточняли в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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