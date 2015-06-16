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Двое мужчин на Набережной на глазах у прохожих делали неприятные вещи
Во Владивостоке двое мужчин на глазах прохожих показали, наглядно показали, кто такие варвары, сообщают «Вести:Приморье».
На Набережной они ломали ветки деревьев, на замечания не реагировали. Видимо решили подарок своим дамам сделать. Что за люди, словно варвары, всё крушат, ломают, отмечали очевидцы.
«Закладку ищут. Цветы - для отвода глаз», именно так предположили многие в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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