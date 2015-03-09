"Закрывайте окна": змея забралась на второй этаж по стене жилого дома

Приморцы активно обсуждают в Сети видео, на котором змея с легкостью забирается по отвесной стене на второй этаж кирпичного дома, - сообщает "Вести: Приморье". Автор видео предупреждает о необходимости закрывать окна, дабы избежать появления непрошенных гостей.

"Смотрите не только под ноги, и над головой, но и закрывайте дома окна! А то вот такой сюрприз может быть и у Вас дома!", - предупреждает pogoda_25_region.

"Дальневосточный полоз. Не ядовит!!!! Любопытен, ведёт себя как собачка, ползает следом и наблюдает за вашими действиями. Не агрессивен!!!", "Лучше бы я этого не видела", "Спасибо за новую фобию))", "Закрою я наверное окна. Включу кондей и хватит воздуха", "Мдааа, как бы я не выгораживала этих прекрасных рептилий... Нооооо есть одно нооо ... Встреча в квартире с этим красавчиком крайне не приятная...😱😱😱😱😱", - обсуждают пользователи Сети.

На видео амурский полоз, который широко распространен в Приморье, он считается безобидным, так как не ядовит. Однако укус рептилии весьма болезненный, поэтому встречи с ней лучше все-таки избегать.

Похожий случай произошел в поселке Угловом. Там змея залезла в окно бани (см. фото).

"Решил в баньке попариться в Угловом (Артеме)", - написал автор поста на страничке pogoda_25_region.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]