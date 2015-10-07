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Заняли две полосы: стоит приготовиться к пробке на Луговой
Во Владивостоке, на улице Луговой мусоровоз, выезжая из-под знака "Уступи дорогу", не пропустил Subaru, сообщают «Вести:Приморье».
Столкновение стало неизбежным. Габариты машин сильно разнятся. После столкновения «досталось» Subaru. Детали аварии и сведения о пострадавших выясняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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