Лесовоз упал в реку в Чугуевском районе

В Приморье в Чугуевском районе около села Ленино лесовоз упал в реку с моста, сообщают «Вести:Приморье».

Информации о состоянии водителя пока нет. Детали происшествия уточняются.

«Водитель жив надеюсь..он всего лишь работяга..лес жалко», «Водитель тут не при чем,это его работа .....сказали-повез», «

Надоели со своим Китаем и кармой, даже если на Китай и продают, то это не вопрос с работникам, а к губернаторам! Лес вырубается не только для Китая, а так же для местных нужд, из него пилят вагонку, блокхаус, часть идет на предприятие по изготовлению детских игрушек, огромная часть на дрова для местного населения, остатки(опилки) перерабатываются на топливные брикеты(Чугуевка основной поставщик на весь Приморский край), а то что вырубается, весной высаживается саженцами. Те кто кричат про карму, вспоминайте о ней, когда очередной ремонт будете делать или новую баню на даче ставить», отмечают в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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