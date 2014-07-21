Камнепад обрушился на дорогу: водителям следует соблюдать осторожность
22 июня камнепад обрушился на дорогу в районе села Краснореченский в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье".
Это следствие идущих в Приморье дождей.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 июня, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. В крае облачно, дождь, местами сильный. Возможна гроза. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+26°C.
Во Владивостоке облачно, временами дождь, возможна гроза (вероятность 100%). Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14..+16°C.
Село Краснореченский находится в Дальнегорском городском округе Приморского края. Оно расположено в 16 км к северо-западу от Дальнегорска, стоит на автомобильной дороге местного значения, ведущей к строящейся автотрассе А375 «Восток» и к селу Самарка Чугуевского района.
Комментировать: