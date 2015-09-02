Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье

В День памяти и скорби 22 июня губернатор Приморского края Олег Кожемяко возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. Память героев почтили минутой молчания, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В мероприятии приняли участие представители Приморского краевого совета ветеранов, курсанты МВД, ТОФ.

Олег Кожемяко подчеркнул, что 22 июня 1941 года советские передовые части у границы проявили настоящее мужество и героизм. И важнейшая задача сегодня – помнить о подвиге тех, кто не жалел себя для победы над фашизмом.

«Эта заслуженная победа будет жить в нашей памяти, передаваемая из поколения в поколение. В статусе крупной мировой державы Россия сегодня обладает мощным флотом, вооруженными силами, способными противостоять любой агрессии. Это надо беречь и преумножать. И никогда больше не допускать подобных трагедий на территории нашей страны», – отметил глава Приморья.

Вместе с участниками церемонии губернатор возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великую Отечественную войну минутой молчания. Все желающие также смогли поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика».

Отметим, что поправками в Конституцию РФ предлагается возложить на государство обязанность сохранить память о подвиге защитников Отечества, обеспечить неприкосновенность исторической правды, не допустить фальсификацию истории. Голосование по внесению изменений в главный закон страны пройдет в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, 24 июня Приморский край также примет Парад Победы. По Указу Президента РФ Владимира Путина, шествия пройдут со строгим соблюдением масочного режима и «социальной дистанции» в городах-героях, где располагаются штабы флотов и штабы армий, – Владивостоке и Уссурийске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]