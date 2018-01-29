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Мужчину со шрамом разыскивают во Владивостоке

Мужчину со шрамом разыскивают во Владивостоке

Источник фото: primpoisk25

37-летний Олег Карагодин, проживающий во Владивостоке, 16 июня 2020 года ушел из дома по адресу ул. Сахалинская, 34 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье".

Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.

Был одет: не установлено.

Особые приметы: шрам по всей правой щеке.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 227 65 63 – ОП № 2 УМВД России по г.Владивостоку или 02, 102 – полиция,
8 914 721 22 32 – волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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