В День памяти и скорби сотрудники следственного комитета возложили цветы к Вечному огню во Владивостоке

Сегодня 22 июня - День памяти и скорби. В этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны – Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Каждый день этой страшной войны был примером героизма, мужества и стойкости, проявленной не только солдатами, но и тружениками тыла, врачами, внесшими свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

В этот памятный для всех граждан России день сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю во главе с и.о. руководителем следственного управления Владимиром Фоминым возложили цветы к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной города Владивостока и почтили память погибшим на фронте, в концлагерях, на оккупированных территориях, а также труженикам тыла, умерших от лишений и голода минутой молчания.

За годы войны из Приморского края было призвано более 200 тысяч человек. Тысячи приморцев ушли на фронт добровольцами. Ими были укомплектованы экипажи построенной на средства жителей края танковой колонны «Приморский комсомолец» и многие другие. Труженики тыла обеспечивали бойцов Красной армии боеприпасами. Моряки торгового флота, также как и военного, были на линии огня, снабжая продовольствием и вооружением фронт и тыл. Его экипажи героически вступали в битву с вражескими военными кораблями и самолетами. Многие из них погибли, до конца выполняя свой гражданский долг. Память о них хранят потомки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]