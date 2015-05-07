Всех участников парада Победы в Приморье протестировали на коронавирус

24 июня Парад Победы пройдет в двух городах Приморья, Владивостоке и Уссурийске, с учетом требований Роспотребнадзора – с соблюдением масочного режима, «социальной дистанции» и без зрителей. Посмотреть торжественное шествие в краевой столице можно будет онлайн. Прямая трансляция с места события начнется в 10.00 в эфире ГТРК «Владивосток». Также парад можно будет посмотреть на страницах правительства края в соцсетях.

Как отметили в департаменте информационной политики Приморского края, предприняты все меры для того, чтобы мероприятие 24 июня прошло с минимальным риском для здоровья людей. В частности, все участники шествия, приглашенные на трибуны почетные гости и представители СМИ, которые будут задействованы в освещении Парада Победы, протестированы на коронавирус.

«Парад Победы имеет огромное духовное и нравственное значение для жителей Приморья и всей страны, однако торжественное шествие в этом году впервые пройдет без зрителей. Соответствующий подход продиктован текущей эпидемиологической ситуацией и призван минимизировать угрозу распространения коронавируса. Однако мы предусмотрели все необходимое для того, чтобы посмотреть парад приморцы смогли в режиме онлайн – в прямом эфире в социальных сетях Правительства края в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в эфире телеканалов “ОТВ-Прим” и ГТРК “Владивосток”. Так мы все сможем почувствовать себя частью этого важного для всей страны праздника», – подчеркнула и.о. директора департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова.

Руководитель ведомства подчеркнула, что в прошлом году Правительство Приморья также запускало онлайн-трансляцию Парада Победы в своих социальных сетях. Мероприятие посмотрели около 100 тысяч пользователей из разных уголков края и страны.

Напомним также, что 24 июня в разных муниципалитетах края также запланированы онлайн-концерты и другие мероприятия, которые состоятся в дистанционном формате.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]