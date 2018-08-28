Новости Общество
Сегодня, 20:00

Путин выступит с обращением к россиянам

Путин выступит с обращением к россиянам

Источник фото: Газета.Ру

Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам, телеобращение запланировано на 15:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

Выступление президента коснется широкого круга тем, добавил он.

«О текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в к экономике, о нас с вами в целом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что будет темой обращения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме