Экс-начальник структурного подразделения ДВЖД сколотил многомиллионное состояние на взятках

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю задержан бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Дальневосточной дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в период с 2014 по 2017 год, 44-летний житель города Владивостока получил от представителя коммерческой фирмы взятки на общую сумму в 3,3 миллиона рублей за способствование в силу занимаемой им должности совершению действий в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, в том числе, за ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморского края до пункта их назначения - станции Угольная Приморского края.

Кроме того, выявлен факт получения взятки в сумме 2 миллиона 208 тысяч рублей от другого предпринимателя за покровительство по службе, в том числе, выполнение своевременных маневровых операций по подаче и уборке вагонов для погрузки отправляемых грузов в период с 2015 по 2016 года. А также, обвиняемому инкриминировано получение в период 2016-2017 г. взяток на общую сумму 714 тысяч рублей за оказание содействия коммерческому предприятию в решении различных проблем и вопросов, связанных с обработкой вагонов с грузом на станции Гайдамак, в том числе, за ускоренную подачу вагонов с грузом под выгрузку.

От другого предпринимателя обвиняемый получил взятку на сумму 510 тысяч рублей за обеспечение ускоренного выполнения маневровых операций по подаче или уборке вагонов, поступивших в адрес предприятия на используемый им подъездной путь необщего пользования станции Мыс Чуркин. Еще один предприниматель передал мужчине взятку в размере 278 тысяч рублей, за организацию выполнения ускоренных маневровых операций по подаче и уборке вагонов, поступивших в адрес предприятия, на железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Владивосток.

В настоящий момент по уголовному делу на имущество обвиняемого, в том числе, на жилое помещение стоимостью свыше 8 миллионов рублей, на денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище и находящиеся на счетах, на сумму более 350 тысяч рублей наложен арест

Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений.

В настоящий момент следователями Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 УК РФ, 2 эпизодами преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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