Выплаты на детей перечислят автоматически, заявил глава ПФР

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Ранее об этой мере глава государства объявил в ходе обращения к россиянам, сообщают «Вести:Приморье».

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Выплату затронут почти 27 миллионов детей. На реализацию предложенной президентом меры власти выделать почти 275 миллиардов рублей. Для получения не нужно подавать заявление, пояснили в Минтруде.

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"Средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", - сказал глава ведомства Антон Котяков.

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Министр уточнил, что для тех родителей, которые еще не получил такие выплаты на детей от нуля до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой, отмечает РИА Новости.

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В министерстве добавили, что эти пособия не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

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Сенатор Анатолий Артамонов заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации озвученных президентом мер. Политик отметил важность и значимость правильного использования этих денег, чтобы они доходили до адресатов.

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"Все предложения, которые озвучивает президент, всегда хорошо обоснованы, просчитаны", - добавил парламентарий.

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Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, верхняя палата парламента уже в среду начнет активную работу по обеспечению мер, предложенных Путиным. Она подчеркнула социальную важность инициативу, озвученных президентом. Матвиенко отметила, что предложения являются точечными и обращены к тем, кто в них действительно нуждается.

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"Для меня очевидно, глава государства слышит дискуссию в обществе, чувствует, что волнует людей", - добавила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]