Воспитывать по-новому предлагают в Госдуме

Принятие закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда, сообщают «Вести:Приморье».

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Их внес в ГД Президент РФ Владимир Путин, отмечается на сайте ГД.

Законопроект содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение года с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021 года должна стать составной частью всех образовательных программ.

«Вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом. Важно избежать формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы», — подчеркнул Председатель ГД.

В документе раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ.

«Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями», — сказано в пояснительной записке.

В свою очередь Председатель профильного Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов напомнил, что, согласно действующему Закону «Об образовании в Российской Федерации», образование состоит из двух частей — воспитания и обучения. «Что касается обучения, об этом у нас много написано в законе. Существует много подзаконных актов, и процесс обучения строится на основе федеральных государственных образовательных стандартов, программ, которые существуют в школах, — указал Вячеслав Никонов. — Что касается воспитания, важнейшего компонента образования, то здесь ситуация пока гораздо хуже. И Президент предлагает заполнить эту законодательную лакуну с тем, чтобы создать реально систему воспитательной работы с подрастающим поколением».

Законопроект о воспитании в школах и вузах в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2020 года. У образовательных организаций будет год — до 1 сентября 2021 года — на то, чтобы скорректировать свои программы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]