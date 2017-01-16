В Приморье сотрудники МЧС России спасли семь щенят

Вечером 23 июня в 20.30 в пожарную часть города Спасск-Дальний обратились жильцы многоквартирного дома с улицы Нагорная, с просьбой оказать помощь в извлечении из-под крыльца жилого здания, застрявших щенков.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, местные жители сообщили, что жизни животных угрожает серьёзная опасность, и они не могут самостоятельно выбраться. Мама щенков металась из стороны в сторону, собака попросту не могла самостоятельно вернуться обратно, но и к крыльцу никого не подпускала. На время операции её пришлось аккуратно привязать на паводок.

Так как на данный момент экстренных вызов не было, дежурный караул принял решение оказать помощь в спасении щенков. Взяв шанцевый инструмент, пожарные, направились к крыльцу много квартирного дома.

Прибыв к указанному месту, они приступили к спасательной операции. С помощью ручного и гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС России освободили доступ в закрытое пространство, из подручных материалов они изготовили подобие сачка, которым извлекли малышей из-под тяжёлой плиты крыльца. «Вот это улов, аж семь штук!», - комментировали происходящее очевидцы, вынимая из сачка очередного спасённого. Из коробки на спасателей смотрели семь пар глаз. Это трогательный момент даже для суровых пожарных.

Спасатели передали всех щенят в руки жителей дома и с улыбками на лицах вернулись в пожарную часть. Сотрудники МЧС России надеются, что в скоро у каждого из спасённых малышей появится свой заботливый хозяин.











Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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